مش بس الكركديه.. مشروب خارق يخفض ضغط الدم في ثواني معدودة

يمكن أن يساعد شرب عصير الطماطم في خفض ضغط الدم بانتظام هناك أدلة مستمرة تشير إلى أن كوب من عصير الطماطم كل يوم يمكن أن يرفع من صحة القلب.

ووفقا لموقع express أظهرت دراسة جديدة أن الأفراد الذين يعانون من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والذين يشربون عصير الطماطم كل يوم قد تحسنوا قراءات الضغط الانبساطي والضغط الانقباضي.

وشارك 260 في دراسة مفصلة لعوامل نمط حياتهم ، بمتوسط عمر 56 للرجال و 58 للنساء.

ووجدت دراسة أن أولئك الذين تناولوا عصير الطماطم يوميًا لمدة شهر خفضوا ضغط الدم بشكل كبير نتيجة تناول عصير الطماطم

وخلصت الدراسة إلى أن "تناول عصير الطماطم غير المملح أدى إلى تحسين ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ومستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة

ويعتبر ضغط الدم الصحي بين 90/60 مم زئبق و 120/80 مم زئبق - أو أقل من 150/90 مم زئبق لأكثر من 80 ثانية.