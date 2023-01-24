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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 54

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 54، من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، ومنها “فن  الكاريكاتير- كتابة القصة - موسيقى - ثقافة - إدارة وقت – إكسسوارات - ريحانة - سلوكيات - القوام السليم - التغذية الجيدة  - حماية جيل - قادة فكر - تصدوا معنا - كتب مجانية – مشوارى- تعليم حرفة - نزاهة وشفافية - توظيف مصر ورواد النيل، والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى”، بالإضافة إلى عروض فنية على مسرح بلازا 1 وبلازا 2، وألعاب ترويجية، وكرفان أندية المناخ. 

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

ويقام المعرض هذا العام تحت شعار ”على اسم مصر.. معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع“، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال. 

ويستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وسيتم دخول الزائرين من يوم 26 يناير2023، ولمزيد من المواعيد والتفاصيل على تطبيق “كياني”.

مصر المعرض الشباب والرياضة يده عيد تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب وزارة الشباب القاهرة وزارة الشباب والرياضة

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