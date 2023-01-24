عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن موعد وقف شهادة الـ25% في بنكي الأهلي و مصر .
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صرح مصدر مسئول بالبنك الاهلى بان رصيد الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد ٢٥٪ و ٢٢،٥٪ بلغ حوالى ٢٦٠ مليار جنيه، موضحا أنه تم تنفيذ ما يقارب ٦٠٪ منها من خلال القنوات البديلة (الاهلى نت و الاهلى موبيل و مركز الإتصال) والباقى من خلال فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
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وأشار المصدر إلى أنه سيتم التوقف عن طرح الشهادة السنوية المذكورة بنهاية الشهر الحالى.
وأوضح أن الشهادة منذ اطلاقها فى ٤ يناير الحالى جذبت حوالى ٦٢ ألف عميل جديد لاسرة عملاء البنك الاهلى المصرى.