لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن الأوراق و الشروط الخاصة بالزواج في القانون الجديد و توعية الطرفين .

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن اتخاذ قرار الزواج من عدمه، هو قرار يتخذه المقبلين على الزواج، ولا يستطيع أحد منعهما منه، موضحا أن الهدف من تحاليل الزواج، هو توعية الطرفين بحالتهما الصحية، والقرار يعود لهما في النهاية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خلال تصريحات إعلامية تفاصيل ترؤس وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ودور وزارة الصحة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن القرار الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتدشين اللجنة، هو جزء من التوجيه الرئاسي الخاص بتنمية الأسرة المصرية؛ بهدف أن تعيش هذه الأسرة حياة كريمة.