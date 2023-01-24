حلوى سورية شهية.. طريقة عمل مفركة جوز الهند

تعتبر طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند من الحلويات السهلة والسريعة، والتي يشتهر تحضيرها في المطبخ السوري، ويمكن لهذه الوصفة أن يفضلها الأطفال والكبار.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل مفركة جوز الهند، وهي من الحلويات السورية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند

طريقة عمل حلى مفركة جوز الهند

مقادير حلى مفركة جوز الهند :

2 كوب برش جوز الهند

كوب سكر بودرة

100 غ زبدة

فستق حلبي للتزيين



مقادير الشيرة :

¾ كول سكر

½ كوب ماء

ملعقة ماء ورد



طريقة عمل حلى مفركة جو الهند :

- لعمل القطر في وعاء على النار نضع الماء والسكر ونقوم بالتحريك حتى يصبح القوام ثخيناً.

- بعد الغليان يضاف ماء الورد ثم نرفعها من على النار ونتركها جانباً.

- في وعاء على النار نذيب الزبدة.

- يضاف جوز الهند ونتركه حتى يتحمص ويتغير لونه.

- يضاف السكر البودرة بالتدريج مع استمرار التقليب.

- يضاف الشيرة ، ونشتمر في التحريك.

- نترك الوعاء على النار مع التحريك المستمر لمدة 7 دقائق.

- نرفع الوعاء من على النار ليصبح جاهزاً للتقديم.

- نقطع خلة مفركة جوز الهند بالشكل المفضل، ثم نزينه بالفستق، ويقدم.