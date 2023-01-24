عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن رحيل مارك كلاتنبرج من رئاسة لجنة التحكيم و أيضا أخبار آخرى في الساحة الرياضية . 

شاهد الفيديو 

 

وأشار شوبير إلى ان كلاتنبرج  لم يتدخل في تعيينات حكام الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ولم يفعل الفيديو المعتاد له بشرح الحالات التحكيمية بعد كل جولة.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد 

وأضاف شوبير في تصريحات تلفزيونية «في كلام كتير عن اختفاء كلاتنبرج، يمكن عنده وعكة صحية ومريض أو زعلان من شيء، أنا عندي كلام كتير في هذا الموضوع ولكن لن أتحدث عن أي شيء في الوقت الحالي، سننتظر ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت».

و شاهد أيضا 

 

وأتم: «الأيام المُقبلة ستكشف الكثير من المفاجآت بشأن مصير مارك كلاتنبرج، بشأن استمراره رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم».

 

 

 

 

كلاتنبرج مارك كلاتنبرج المذيعة مريم كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكران الجميل| كلوب يرحب برحيل محمد صلاح.. وهذه وجهته المقبلة

عقب قرار الانضباط.. هاشتاج كهربا جمهور الأهلي معاك يكتسح تريند تويتر

حقيقة إقرار القومي للأجور زيادة جديدة في المرتبات.. تفاصيل مهمة

مصير محمود كهربا.. تعرف على قرار الانضباط ضد لاعب الأهلى

رصيد الستر خلص.. أجر مساعدة دينا الشربيني 6500 جنيه يوميا.. تفاصيل صادمة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية

الأب الذئب.. نهش عرض ابنته الصغيرة بالبحيرة وصور الجريمة كاملة.. تفاصيل كارثية

إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بهذا القرار بعد ثنائية غزل المحلة

موضوعات متعلقة

عاجل .. موعد وقف شهادة الـ 25٪

تركتها بالبامبرز 5 أيام.. وفاة رضيعة في حلوان بسبب أم مهملة..تفاصيل مؤلمة

شبورة وبرد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب تقلبات الطقس

تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار بالبنوك.. تفاصيل

لو هتتجوز قريب .. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

تطورات جديدة عن إصابة كهربا.. وتحرك من الأهلي ضد مرتضى منصور|تغطية خاصة

حققت المعادلة الصعبة.. سياسيون يشيدون بجهود التنسيقية لدمج المفرج عنهم

ترشيحاتنا

امنعوا الضحك ..إبراهيم سعيد يسخر من هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

مفاجأة سارة بالترم الثاني.. قرارات هامة من وزير التربية والتعليم| تغطية خاصة

مصدر أمنى ينفى تعرض كمين أسوان لهجوم .. ويكشف تفاصيل استشهاد ضابط

أسباب طرح شهادات 25 % في بنك القاهرة ووقفها في الأهلي ومصر

صفقة الـ 100 مليون جنيه.. إحباط محاولة تهريب 1.25 طن حشيش بميناء دمياط

بيان استفزازي من هولندا بشأن تمزيق نسخة من المصحف الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرفها قبل ما تعملها .. مضاعفات عملية حصوات الكلى

تحت السلم.. شاهد طريقة تصنيع الآندومي بالهند.. لن تتناوله أبدا

Everything Everywhere All at Once يتصدر ترشيحات الأوسكار.. تعرف على قصته

رانيا يوسف تتحدث عن علاقة جمالها بالرجال .. ماذا قالت ؟

فيديو

بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

تحذير عاجل من أدوية السعال.. الصحة العالمية تؤكد: تسبب الوفاة

"أنا مش جاحدة ودي الحقيقة"..ابنة عمرو محمد علي تهاجم والدها في مرضه|فيديوجراف

"الناس اشتكت".. تفاصيل اكتشاف أكبر مقبرة حمير في الفيوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ