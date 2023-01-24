بعد هجوم مرتضى منصور.. كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

كلاتنبرج يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحكام

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن رحيل مارك كلاتنبرج من رئاسة لجنة التحكيم و أيضا أخبار آخرى في الساحة الرياضية .

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وأشار شوبير إلى ان كلاتنبرج لم يتدخل في تعيينات حكام الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، ولم يفعل الفيديو المعتاد له بشرح الحالات التحكيمية بعد كل جولة.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد

وأضاف شوبير في تصريحات تلفزيونية «في كلام كتير عن اختفاء كلاتنبرج، يمكن عنده وعكة صحية ومريض أو زعلان من شيء، أنا عندي كلام كتير في هذا الموضوع ولكن لن أتحدث عن أي شيء في الوقت الحالي، سننتظر ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، يبدو أن هناك الكثير من المفاجآت».

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وأتم: «الأيام المُقبلة ستكشف الكثير من المفاجآت بشأن مصير مارك كلاتنبرج، بشأن استمراره رئيسًا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم».