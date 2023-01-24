مغذي واقتصادي .. طريقة عمل كب كيك الجزر

يعد الكب كيك من أكثر الأكلات التى يحبها الأطفال ويمكنهم تناوله بين الوجبات أو فى وجبة الأفطار أو العشاء ولكن كيف تضيفي الخضروات والفواكه له ليصبح ذو قيمة غذائية عالية

نعرض لكم وصفة سهلة لعمل الكب كيك بالجزر أحد أهم الخضروات التى تحتوى على تشكيلة مهمة من الفيتامينات ولها مذاق شهي وذلك من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الكب كيك بالجزر

2 كوب دقيق كوب جزر مبشور

ثلاثة أرباع كوب زيت

1 و ربع كوب سكر

نصف كوب زبادى

2 بيضة

باكو بيكنج بودر

ذرة ملح

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الكب كيك

* فى بولة كبيرة ضعي الدقيق والبيكنج بودر والقرفة والجزر المبشور وقلبيهم جيدا واتركيهم جانبا

* في بولة اخرى ضعي الزيت والسكر والبيض والفانيليا والزبادى واخفقيهم بالمضرب الكهربائي جيدا واضيفى خليط الدقيق واستمري فى العجن حتى تحصلى على قوام متجانس

* جهزى قوالب الكب كيك واسكبي الخليط فيها وادخليه فرن ساخن حتى تمام النضج ويقدم باردا .

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