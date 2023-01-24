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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة .. الزمالك متأخر بهدف أمام المحلة

صدى البلد

مرت 15 دقيقة من عمر المباراة بتقدم غزل المحلة على الزمالك بهدف وحيد، في اللقاء الذي يجمعهما  حاليا على ملعب المحلة في الجولة الـ15 من منافسات الدوري المصري .

وجاء هدف غزل المحلة في الدقيقة 5،  بعد تمريرة رائعة من أحمد النادري إلى أوروك الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء “لوب” من فوق حارس المرمى لتسكن الشباك.

وهدد الزمالك مرمى المحلة بتصويبة من زيزو من داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك لكنها بعيدة عن المرمى في محاولة أولى للفريق الأبيض في الدقيقة الأول.

وباغت  زيزو بتسديدة من يمين منطقة الجزاء لصالح الزمالك مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى غزل المحلة في الدقيقة 3.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عمر جابر .

خط الوسط:  محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي .

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الشافي ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر و يوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

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