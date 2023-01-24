طفرة بالعلاقات المصرية الهندية في عهد الرئيس السيسي

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا مصورا عن حجم العلاقات المصرية الهندية، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠.

علاقات التعاون المشترك

من جانبه صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند

وأوضح السفير بسام راضي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند تتزامن مع مرور 75 عاماً، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس مع عدد من المسئولين فى الهند، وعلى رأسهم السيد "مودي" رئيس الوزراء، والسيدة "دروبادي مورمو" رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة.

ممثلي الشركات الهندية

كما سيتخلل الزيارة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات؛ لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر.

