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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتروسيكل بسمالوط شمال المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتروسيكل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز سمالوط شمال المنيا وتم نقلهم إلى للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا، من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة رقم 6983 وتروسيكل بالطريق الزراعي بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى المستشفى للرعاية الصحية.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتبين إصابة ضياء. ش 39 عامًا، وعلى. ش 40 عامًا، ومحمد. ع 11 عامًا وحسين. ع 28 عامًا ومحمد. ش 28 عامًا وبدوي. ع 44 عامًا ورضا. ش 22 عامًا، ومحمود. ع 50 عامًا، وخالد. م 22 عامًا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث السرعات الزائدة ، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق مره أخرى، والتحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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