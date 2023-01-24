تقارب وتعزيز التعاون.. الرئيس السيسي ضيف شرف احتفالات الهند بيوم الجمهورية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية.

وفور وصول الرئيس السيسي للهند اقيمته له مراسم استقبال، وكان في استقباله كبار رجال الدولة الهندية وأعضاء السفارة المصرية بالهند

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن دعوة الرئيس كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين مصر والهند، والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا، والاهتمام العميق من نيودلهي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ودورهما الحيوي في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس للهند تتزامن مع مرور ٧٥ عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند، حيث من المقرر أن يلتقى الرئيس مع عدد من المسئولين فى الهند، وعلى رأسهم "مودي" رئيس الوزراء، و "دروبادي مورمو" رئيسة الجمهورية، إلى جانب عدد آخر من المسئولين، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.