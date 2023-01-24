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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

"أصحاب الهمم .. قلب مصر ومستقبلها" فى ملتقى الهناجر الثقافى|تفاصيل

صدى البلد

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافى الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "أصحاب الهمم .. قلب مصر ومستقبلها"، وذلك فى السابعة من مساء يوم الثلاثاء 31 يناير الجارى، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

يتحدث في الملتقى الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، النائب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة، الدكتورة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن لشئون ذوي الهمم، المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية والرئيس التنفيذي لإحتفالية قادرون باختلاف، الدكتورة إيمان زكريا المشرف على المجلس القومي لذوي القدرات الخاصة، الدكتورة هادية صابر المنسق العام لمسابقة المواهب الذهبية لفنون ذوي الهمم.

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والملتقى من إعداد وتقديم الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، الذى يحرص على مناقشة الموضوعات والأحداث الهامة فى تاريخ الوطن، ويعيش جمهور الملتقى مع الثقافة والفنون الراقية وباقة متنوعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة أسرار الغنائية .

سعاد حسني وزيرة الثقافة خالد جلال ذوي القدرات الخاصة الثقافة والفنون الدكتور عبد الهادى القصبى مسابقة المواهب مركز الهناجر للفنون

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