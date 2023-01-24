لتشجيع ألمانيا على خطوة مماثلة.. أمريكا تعتزم إرسال دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تتجه نحو إرسال دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا، حيث إنه قد يجري الإعلان رسميًا عن ذلك خلال أيام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات "أبرامز إم-1" إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".

وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءًا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا، لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.

وأضافت الصحيفة بأن هذا التوافق من شأنه حل خلاف بين الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى حول تزويد أوكرانيا بالدبابات

وأعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، تلقيها طلبًا رسمياً من بولندا للسماح بإعادة تصدير دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

هذا وأعلنت القيادة البولندية، الأسبوع الماضي، أنها مستعدة لنقل ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن "وارسو طلبت الإذن من ألمانيا لنقل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا".

