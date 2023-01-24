تسبب مشكلة للعبد.. خالد الجندي يشرح مقولة الشعراوي لا تعبدوا الله ليعطي

شرح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معنى مقولة الشيخ الشعراوي "لا تعبدوا الله ليعطي بل اعبدوه ليرضي، فإن رضي أدهشكم بعطائه".

وأضاف خالد الجندي، خلال لقائه على فضائية "دي ام سي"، أن الشيخ الشعراوي يفرق بين مصطلحي الرضا والعطاء، فالعبد إذا دعا الله بالعطاء فلن يتحقق له والحاجة التي يتمناها، والعبادة من أجل العطاء تسبب مشكلة للعبد، لأنه لو انقطع العطاء امتنعت العبادة وهذا أمر سيئ للعبد.

وأشار خالد الجندي، إلى أن العبد إذا تقرب إلى الله بالرضا عابدا لله ليرضي، فيدهشه الله بالعطاء، لأن هناك فارق كبير بين العبادة للعطاء والعبادة من أجل رضا الخالق عز وجل، فتكون الأولى من أجل المنفعة فقط، أما الثانية من أجل حب الله عز وجل والرضا بما ينزل به من رزق للعبد.