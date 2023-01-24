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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: نحتاج الآن لمقولة إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل

خالد الجندي
خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا الآن في أمس الحاجة لمقولة الشيخ الشعراوي (إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل).

وقال خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن هناك الآن من يحارب وطنها وجيشها ورئيسها، لمجرد أنه غير راض عن حال الدولة، بل وزاد الأمر إلى تصفيقهم إلى أعداء الوطن وفرحهم وشماتتهم بالأزمات التي تحصل للبلد الآن.

وأشار إلى أن أعداء الوطن الآن يشمتون في كل الأزمات التي تمر بها البلاد، وهناك مثلا حينما وقفت السفينة في قناة السويس، قامت الدنيا وهاجت من خلال وسائل الإعلام المعدة من الخارج للهجوم على مصر، وحينما حدث نفس الحادث في دولة أخرى لم نسمع لهم صوت.
 

خالد الجندي الشيخ الشعراوي الحق أعداء الوطن

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