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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: بركة آثار الفراعنة فاتحة بيوت مئات الآلاف من الأسر

آثار الفراعنة
آثار الفراعنة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مصر بها ثلث آثار العالم، منوها بأن بركة آثار الفراعنة فاتحة بيوت مئات الألاف من الأسر والبيوت الآن.


وقال خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، إن السياحة والطيران والبورصة وغيرها من الوظائف قائمة الآن بسبب الزيارات السياحية، وهذا كله بسبب آثار الفراعنة والحضارة التي تركوها لنا منذ آلاف السنين.

وأشار خالد الجندي إلى أن هذا الأمر يعطينا درس بأن نترك في هذه الحياة بصمات تعيش لأعوام بعد وفاتنا، ونعمر هذه الأرض، فالله خلق البشر لعبادته وعمارة الأرض والكون الذي يعيشون فيه.

 

خالد الجندي آثار الفراعنة السياحة الشيخ خالد الجندي

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