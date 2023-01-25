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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد ينشر صورًا من حفلة الأخير عبر إنستجرام

أحمد سعد
أحمد سعد

شارك الفنان والمطرب أحمد سعد متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهر أحمد سعد في الصور من حفلة الأخير علي المسرح، مرتدياً بدلة بيضاء ونضارة شمسية سوداء.

ويذكر أنه نشر المطرب أحمد سعد مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد سعد في الفيديو من لقطات تصوير كيلب اغنية الجديدة العراف.


أحدث أعمال أحمد سعد 
كان الفنان أحمد سعد قد وجّه رسالة شكر لجمهوره، بسبب تصدره تريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية كله بعد نجاح أغنيته "عليكي عيون" التي تخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة حتى الان

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