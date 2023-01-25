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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - القاهرة» الصحراوي

إنقلاب سيارة- ارشيفية
إنقلاب سيارة- ارشيفية

شهدت منطقة بنبان التابعة لمركز ومدينة دراو بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة فى الجسم. 

وكان من بين المصابين كل من إبراهيم أحمد علي 45 سنة ، والذى أصيب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وأحمد محمد عبد الرحيم 50 سنة، وسعاد علي، 60 سنة ، وحنان مصطفى 30 سنة، وعيد نور 60 سنة، وعبد الوهاب أحمد، 42 سنة، وفاطمة أنور إبراهيم، 38سنة، وسعاد مصطفى محمد 40 سنة، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، ويوسف حسن سعيد 38 سنة، والذى أصيب بخلع في الكتف الأيسر .
 

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نقل المصابين 

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بمنطقة بنبان التابعة لمركز ومدينة دراو، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية. 

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