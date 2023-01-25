اليابان.. الثلوج الكثيفة تعطل حركة المرور وتلغي مئات الرحلات الجوية

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن وسائل إعلام محلية بأن تساقط الثلوج بغزارة في مناطق كبيرة من اليابان أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وتعطيل حركة المرور اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن شركات الطيران المحلية بما في ذلك ANA والخطوط الجوية اليابانية ألغت أكثر من 300 رحلة، في حين تم تعليق خدمات القطارات السريعة أو تأجيلها في شمال اليابان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) العامة إن السيارات والشاحنات على أحد الطرق السريعة بوسط اليابان لم تتمكن من التحرك وسط الجليد لمسافة نحو عشرة كيلومترات.

وتشهد مناطق واسعة من اليابان، تساقطًا للثلوج الكثيفة وهبوب رياح قوية اليوم الأربعاء.

يأتي هذا بينما يظل أبرد هواء هذا الشتاء يخيم فوق جزر اليابان، وسط تحذير السلطات من اضطرابات مرورية بسبب تراكم الجليد على الطرق والأمواج العالية، وفقا لوكالة "كيودو" للأنباء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية درجات حرارة تحت الصفر في العديد من المناطق من جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى الشمال إلى منطقة كيوشو في الجنوب الغربي صباح الأربعاء.

ولفتت إلى أنه مع المتوقع استمرار هذه الأجواء الشتوية القوية حتى غد الخميس، لتشهد بعض أجزاء البلاد أدنى درجات حرارة لها منذ 10 سنوات.