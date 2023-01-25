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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير هاني صلاح: مشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي تعكس عمق العلاقة بين البلدين

صدى البلد

  أكد السفير هاني صلاح سفير مصر بالسودان، أن المشاركة المصرية في معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ40 والتي بدأت فعالياتها وتستمر حتى 31 يناير الجاري، تعكس عمق العلاقة بين البلدين، كما تأتي في إطار المصالح المشتركة والتنسيق والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين القاهرة والخرطوم.
وقال السفير هاني صلاح - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط /أ ش أ/، خلال افتتاحه الجناح المصري بالمعرض، إن مصر تشارك بأكبر وفد تجاري من رجال الأعمال والشركات، مؤكدا أن المشاركة المصرية تعكس حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف إن مشاركة مصر مهمة بحكم العلاقات التي تربط البلدين ورغبة الأشقاء السودانيين في السوق المصري، إلى جانب المنافسة المصرية الجادة سواء في مستوى الجودة أو رخص الأسعار.
ويشارك في معرض الخرطوم الدولي 16 شركة مصرية تعمل في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وتنقية مياه الشرب، وصناعة الكيماويات وكيماويات البناء والموكيت والصناعات الخشبية، وشهد افتتاح المعرض حضور المستشار التجاري بسفارة مصر لدى السودان طارق قشوع، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم.
 

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