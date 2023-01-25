فتح باب التقديم للترم الثاني بـ امتحانات أبناؤنا بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط فتح باب التقديم للترم الثاني بـ امتحانات ابناؤنا في الخارج.
وأوضحت الوزارة أنه تم فتح موقعها للتسجيل بامتحانات ابناؤنا في الخارج اعتبارا من الثلاثاء 24 يناير الجارى.
وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج تبدأ يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، وفقا لإعلان التقدم، طبقا للجداول التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسليم أصول مستندات التقدم باليد أو الإرسال بالبريد السريع إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج الطلاب في حالة عدم تسليم أو إرسال أصول المستندات في حال عدم تسليمها قبل إعلان النتيجة، ولا يحق لأي طالب أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج داخل جمهورية مصر العربية وعلى ولي الأمر تحمل المسئولية القانونية كاملة في حالة مخالفة ذلك.
الفئات المسموح لها التقدم
- الطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسي الاول بجمهورية مصر العربية ويرغبون في التقدم بإمتحانات ابناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023
- الطلاب الذين يعذروا في التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الاول بامتحانات ابناؤنا في الخارج لأي سبب من الاسباب ومازالوا متواجدين بالدولة خارج مصر (يتم اداء امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الاول بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوميا )