فتح باب التقديم للترم الثاني بـ امتحانات أبناؤنا بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط فتح باب التقديم للترم الثاني بـ امتحانات ابناؤنا في الخارج.

وأوضحت الوزارة أنه تم فتح موقعها للتسجيل بامتحانات ابناؤنا في الخارج اعتبارا من الثلاثاء 24 يناير الجارى.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين فى الخارج تبدأ يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، وفقا لإعلان التقدم، طبقا للجداول التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

خطاب رسمي



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسليم أصول مستندات التقدم باليد أو الإرسال بالبريد السريع إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج الطلاب في حالة عدم تسليم أو إرسال أصول المستندات في حال عدم تسليمها قبل إعلان النتيجة، ولا يحق لأي طالب أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج داخل جمهورية مصر العربية وعلى ولي الأمر تحمل المسئولية القانونية كاملة في حالة مخالفة ذلك.

الفئات المسموح لها التقدم