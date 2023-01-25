مفقود من 11 يوما.. اختفاء ممثل شهير في الجبال والثلوج تعوق عملية البحث

اختفى ممثل شهير منذ 11 يوما، في سلسلة جبال مغطاة بالثلوج في ولاية كاليفورنيا، وتعثر إجراءات البحث عنه بسبب أحوال الطقس الصعبة.

الممثل البريطاني جوليان ساندز الذي يبلغ من العمر 65 عاما، لا يزال مفقودا، بعدما كان يتنزه في منطقة مخصصة للمشي لمسافات طويلة، وتم الإبلاغ عن غيابه منذ يوم 13 يناير الجاري.

ومازالت السلطات المحلية تأمل العثور على جوليان ساندز، خاصة بعد العثور على شخص آخر كان مفقود في نفس المنطقة، وعانى من إصابات متعلقة بالطقس، لكنه تمكن من مغادرة المنطقة بمساعدة الجهات المسئولية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

جوليان ساندز

شقيق الممثل جوليان ساندز، عبر عن مخاوفه أن يظل في عداد المفقودين، وقدرته على البقاء على قيد الحياة، طوال هذا الوقت وسط الثلوج، وأجواء الطقس الصارمة.

وأكد نيك ساندز على أنه يشعر بأن شقيقه قد رحل، ويتعامل على أنه مات بالفعل، رغم أنه لم يعلن في عداد المفقودين بعد، ويتمنى أن يظهر ويثبت أنه مخطيء في شعوره، في الوقت الذي أثار فيه حالة من القلق الشديد لدى ذويه وأصدقائه وأقاربه.

بدأ فرق الإنقاذ عمليات البحث عن جوليان ساندز يوم الجمعة الماضي، لكنها اضطرت إلى تعليق العمل مساء السبت الماضي بسبب مخاطر حصول انهيارات ثلجية، بعد العواصف التي ضربت كاليفورنيا وأدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مما جعلها خطرة.

ومن أبرز إنجازات ساندز في هذا المجال تسلقه سلسلة جبال الأنديس في مطلع تسعينيات القرن الماضي، ووجد نفسه عالقا فيها وسط عاصفة على ارتفاع يفوق 6 آلاف متر.