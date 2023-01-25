نائب محافظ المنيا يعقد اجتماعا لمناقشة مقترحات لائحة صندوق النظافة

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماعا لمناقشة ودراسة مقترح إنشاء لائحة صندوق النظافة بالمحافظة طبقا للمادة 35 من قانون 202 لسنة 2020، ضمن خطة المحافظة لدعم منظومة النظافة وتحقيق الصالح العام للمواطنين وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وحضر الاجتماع اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز بنطاق المحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أن الهدف من دراسة مقترح لائحة صندوق النظافة، هو إحكام الرقابة على الأنشطة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، بالإضافة لتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات، وتقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

وأشار السكرتير العام، إلي أن أحكام القانون 202 لسنة 2020 تتضمن إنشاء صندوق للنظافة بكل محافظة على مستوى محافظات الجمهورية، او اى جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة من خلال تحصيل مبالغ الرسوم المحصلة.