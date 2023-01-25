الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اختطاف شخص بالقليوبية وتضبط مرتكبي الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من ( مالك شركتين - مقيم بدائرة المركز ) بقيام (4 مجهولين) يستقلون سيارة بإستيقافه بالسيارة خاصته حال سيره بدائرة المركز عقب خروجه من الشركة مقر عمله، وإقتياده عنوة لمكان غير معلوم لديه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وإرغامه على التواصل مع أهليته لطلب مبلغ مالى نظير تحريره والإدعاء أنه خاص بتعاملات تجارية دون الإفصاح عن إختطافه، وإطلاق سراحه عقب تحصلهم على ذلك المبلغ وإخباره بتركهم لسيارته بإحدى قرى دائرة مركز شرطة قليوب "عثر عليها بذات المكان".

توصلت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" أحدهم مندوب مبيعات بإحدى الشركتين المشار إليهما).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم واعترفوا بإرتكاب الواقعة بمساعدة المتهم "مندوب المبيعات بالشركة المشار إليها" لإستغلاله طبيعة عمله بشركة المجنى عليه حيث إستقلوا سيارة ملاكى "مستأجرة" ، وقاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه) ، وأقروا بصرفهم باقي المبلغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.