الملتقى الإعلامي العربي ينطلق بالأردن.. السبت

ينظم الملتقى الإعلامي العربي من 28 الى 31 يناير 2023 بتعاون بين جامعة الدول العربية والهيئة العربية للبث الفضائي وذلك تحت رعاية فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي بالمملكة الأردنية الهاشمية .

وفي هذا الإطار، أوضح السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال أن هذا الملتقى سيشهد إطلاق المنتدى الاول للمؤسسات الحكومية للتنمية المستدامة بحضور نخبة من صناع القرار والخبراء والإعلاميين، مؤكدا أن الملتقى يندرج في سياق المبادرات الرامية إلى تكريس الدور الفاعل لوسائل الاعلام في تنزيل الاستراتيجيات الداعمة للتنمية المستدامة وفق اهداف الأجندة الأممية 2030 تمشيا مع قرار مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته 52 في سبتمبر الماضي بالقاهرة.

وأكد أن برنامج الملتقى يشمل كذلك اجتماعات تتعلق بالتربية الإعلامية، والإعلام الإلكتروني، وورشة عمل حول مخاطر الألعاب الإلكترونية سعيا لتعميق الحوار بشأن التعامل مع هذه القضايا على النطاق العربي، فضلا عن الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال التربية الإعلامية عبر تنظيم زيارة ميدانية للمركز الوطني لتطوير المناهج لفائدة وفود الدول الأعضاء والاتحادات والمنظمات الإعلامية المشاركة.

كما أعرب السفير عن شكره للهيئة العربية للبث الفضائي، بصفتها عضوا مراقبا لدى مجلس وزراء الإعلام العرب، على ما بذلته من جهود مقدرة للتحضير لهذه الفعاليات التي سترفع نتائجها للجنة الدائمة للإعلام العربي تمهيدا لعرضها على الدورة المقبلة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بالكويت في شهر مارس المقبل.

