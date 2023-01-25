تهريب واحتكار .. الداخلية تضبط 1401 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الجهود عن ضبط (1401) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط (27) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (10,607 طن أرز أبيض "عينى") ، (69) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (170,764 طن أرز شعير "مستندى") .. ضبط (2) قضايا حجب أعلاف حيوانية بمضبوطات بلغت (8 طن أعلاف حيوانية "عينى" ) ، ضبط (3) قضايا بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (6,500 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، ضبط (10) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية غير صالحة للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت ( 341,930 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، وكذا ضبط قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (1,200 طن "مكرونة"( ، ضبط (2) قضايا حجب مواد بناء بمضبوطات بلغت (10طن أسمنت – حديد تسليح "عينى").

وكذا ضبط (552) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (6,550 طن دقيق أبيض "عينى" – 6,720 طن "مكرونة" – 10 طن أسمدة زراعية "عينى" – 7 طن أسمنت "عينى" - 5055 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (480) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى "- 4 قضايا تجميع بطاقات تموينية –164 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 189 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 113 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (25,900 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,780 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 989 بطاقة تموينية ذكية – 800 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا ضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,250 طن "سكر تموينى عينى" – 269240 لتر مواد بترولية "عينى - مستندى" – 2 طن أسمدة زراعية مُدعمة "عينى") .. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (236,821 طن "مستندى – عينى") أبرزها (25٬900 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 1,780 طن دقيق بلدى "عينى" - 6,550 طن دقيق أبيض "عينى" - 10,607 طن أرز أبيض "عينى " - 170,764طن أرز شعير "مستندى" – 6,720 طن "مكرونة" – 2,250 طن "سكر تموينى عينى" – 989 بطاقة تموينية ذكية – 800 رغيف بلدى مدعم " عينى" – 269240 لتر مواد بترولية "عينى - مستندى" – 5055 عبوة سجائر – 356,430 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 10 طن أسمدة زراعية "عينى" – 2 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 17 طن "أسمنت – حديد تسليح" عينى ).

كان أبرزها ضبط (مالك منخل دقيق بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (12 طن دقيق بلدى مدعم" عينى" ) مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام المذكور بتجميعه لإعادة نخله وطرحه للبيع كونه دقيق حر للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى كمية قدرها (11,6 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر .

كما تم ضبط (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أسمدة زراعية "كبريتات كالسيوم") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة الأقصر) ، وبحوزته كمية قدرها (5 طن "أعلاف حيوانية") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة الأقصر) وبحوزته كمية قدرها (5 طن "أسمنت") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة الأقصر) ، وبحوزته كمية قدرها (5 طن "حديد تسليح") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الحملات فى ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية) ، وبحوزته كمية قدرها (5 طن "مكرونة") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الجبرى لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة القاهرة) ، لتجميعه كمية قدرها (1,950 طن زيت طعام تموينى) معبأ داخل عبوات مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر .

كما تم ضبط (مالك مخبز بلدى - بمحافظة الشرقية) ، لتجميعه عدد (465 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم لحسابه الشخصى.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (69) قضية بنطاق محافظات "الدقهلية – البحيرة – دمياط – الشرقية" بمضبوطات بلغت (170,764 طن أرز شعير "مستندى").

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديرية أمن "الشرقية" بحملة نوعية على محطات التموين لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط (5) قضايا بمضبوطات بلغت (269240 لتر مواد بترولية " عينى ومستندى").

كما إضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات بنطاق مديرية أمن "الأقصر" لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمركياً .. عن ضبط (89) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (30,400 طن – 100 بطاقة تموينية ذكية ) من ضمنهم عدد 5 قضايا حجب .

وتم ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالترويج لبيع الأدوية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " ، وعُثر بحوزته (43000 قرص أدوية خاصة بعلاج "التخسيس") بدون مستندات مجهولة المصدر مغشوشة ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات الحكومية وضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية تابعة لإحدى الشركات) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (3,41 طن أسماك مجمدة مستوردة) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (مالك مخزن لتجهيز الوجبات السريعة التابع لإحدى المطاعم) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (1,1 طن مصنعات لحوم – مقطعات دواجن) معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك معمل لإنتاج منتجات الألبان - بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته كمية قدرها (10 طن ملح طعام – 264 كيلو جرام "جبن رومى") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتهم للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى الخواص الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (59) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5778 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.