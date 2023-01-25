إصابة شخصين في تصادم سيارتي إسعاف بالوادي الجديد

أصيب شخصان بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، فى تصادم سيارتين بمركز الخارجة فى محافظة الوادى الجديد.

كان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين تصادم سيارة تابعة لهيئة الإسعاف مع أخرى نقل ثقيل بطريق "الخارجة- أسيوط" بالقرب من مدخل قرية الشركة 17 مما أسفر عن إصابة كل من عبد الحميد مهدى محمد، 40 سنة، سائق سيارة الإسعاف، مصطفى كامل محمد، 39 سنة، سائق سيارة النقل الثقيل.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصى للعلاج، فيما جرى تحويل سائق الإسعاف المصاب فى الحادث لمستشفى أسيوط الجامعى.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.