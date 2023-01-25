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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بمشروع الوحدات السكنية البيئية

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ورافقته حنان مجدي نائب المحافظ، التجربة الجاري تنفيذها لإنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة باستخدام مواد بناء بيئية بديلة.

وتابع المحافظ مراحل إنتاج الطوب المضغوط، موجهًا بزيادة الطاقة الإنتاجية وتدريب طلاب المدارس الفنية على مراحل التصنيع وأعمال البناء لإكسابهم الخبرة العملية.

كما تابع المحافظ موقف التشطيبات النهائية بعدد من مباني مجمع المصالح الحكومية المميكن، مؤكدًا سرعة البدء في أعمال توصيل الصرف الصحي ورصف الطرق الداخلية واستكمال أعمال إنشاء السور الخارجي، استعدادًا للافتتاح.

حركة تغيير لرؤساء الإدارات الهندسية في مراكز الوادي الجديد

وشملت الجولة متابعة تطوير وتوسعة ميدان مطار الخارجة والطرق المؤدية إليه؛ لاستكمال المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية بمدخل المدينة الشمالي.

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