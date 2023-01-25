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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع تطوير فندق الخارجة وأعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ أعمال تطوير فندق الخارجة وإنشاء ممشى ومحال تجارية بطول السور الخارجي للفندق، موجهًا بمراعاة تنوع المساحات لتناسب مختلف الأنشطة التجارية.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة الخارجة بالمناطق التي تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعي إليها، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث وجّه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف المتبقية بنطاق حي المروة وشارع الرحمة؛ للتيسير حركة مرور المواطنين، ووضع خطة زمنية لرفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية المتهالكة بالمدينة.

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