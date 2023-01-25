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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. حريق في منزل الفنانة جواهر ووفاة والد مي فاروق وتهديد بسحب جنسية منذر رياحنة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حريق في منزل الفنانة جواهر ووفاة والد مي فاروق وتهديد بسحب جنسية منذر رياحنة.

 

حريق في منزل المطربة جواهر يدمر مطبخها بالكامل| صور

نشب حريق في منزل المطربة السودانية جواهر، نتج عنه تدمير مطبخها بالكامل بعد تدخل الحماية المدنية لإنقاذه، واحتواء الموقف. 

 

وفاة والد المطربة مي فاروق والجنازة ظهر اليوم بمسجد الحصري

أعلنت المطربة مي فاروق، وفاة والدها بعد صراع مع المرض، منذ قليل عبر حسابها على موقع فيسبوك، وكشفت عن موعد ومكان الجنازة.

 

تعرف على سر تحول إياد نصار إلى أصلع وبدين .. فيديو

نشر الفنان إياد نصار، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يكشف فيه مراحل تحوله إلى رجل أصلع وبدين بسبب شخصية أدهم الأسيوطي الذي يقدمها فى فيلم المطاريد.

 

البرلمان الأردني يطالب بسحب الجنسية من منذر رياحنة بسبب فيلم الحارة.. تفاصيل

أثار الفنان منذر رياحنة حالة من الجدل الواسع بعد عرض فيلمه الحارة فى الأردن وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الغليان داخل المجتمع الأردني حيث يرونه من الأفلام التي تسيء إليهم.

 

مفقود من 11 يوما.. اختفاء ممثل شهير في الجبال والثلوج تعوق عملية البحث

اختفى ممثل شهير منذ 11 يوما، في سلسلة جبال مغطاة بالثلوج في ولاية كاليفورنيا، وتعثر إجراءات البحث عنه بسبب أحوال الطقس الصعبة. 

 

غدا.. إيساف يحتفل بزفافه في تجمع عائلي

أعلن المغني إيساف موعد زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بعد فترة من الكشف عن تقدمه لخطبتها، والخروج من حياة العزوبية. 

 

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث الحلقة 10 من أولاد عابد

ذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل “ أولاد عابد ” فى ساعة متأخرة من مساء أمس، عبر منصة شاهد vip، ومن المقر إذاعتها مساء غداُ عبر شاشة عدد من القنوات الفضائية.

جواهر الفنان إياد نصار الوسط الفنى مي فاروق منصة شاهد vip المطربة مى فاروق

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