نشرة الفن.. حريق في منزل الفنانة جواهر ووفاة والد مي فاروق وتهديد بسحب جنسية منذر رياحنة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها حريق في منزل الفنانة جواهر ووفاة والد مي فاروق وتهديد بسحب جنسية منذر رياحنة.

نشب حريق في منزل المطربة السودانية جواهر، نتج عنه تدمير مطبخها بالكامل بعد تدخل الحماية المدنية لإنقاذه، واحتواء الموقف.

أعلنت المطربة مي فاروق، وفاة والدها بعد صراع مع المرض، منذ قليل عبر حسابها على موقع فيسبوك، وكشفت عن موعد ومكان الجنازة.

نشر الفنان إياد نصار، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يكشف فيه مراحل تحوله إلى رجل أصلع وبدين بسبب شخصية أدهم الأسيوطي الذي يقدمها فى فيلم المطاريد.

أثار الفنان منذر رياحنة حالة من الجدل الواسع بعد عرض فيلمه الحارة فى الأردن وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الغليان داخل المجتمع الأردني حيث يرونه من الأفلام التي تسيء إليهم.

اختفى ممثل شهير منذ 11 يوما، في سلسلة جبال مغطاة بالثلوج في ولاية كاليفورنيا، وتعثر إجراءات البحث عنه بسبب أحوال الطقس الصعبة.

أعلن المغني إيساف موعد زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بعد فترة من الكشف عن تقدمه لخطبتها، والخروج من حياة العزوبية.

ذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل “ أولاد عابد ” فى ساعة متأخرة من مساء أمس، عبر منصة شاهد vip، ومن المقر إذاعتها مساء غداُ عبر شاشة عدد من القنوات الفضائية.