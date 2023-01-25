بعد الخسارة أمام المحلة.. تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الزمالك بمران اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبله في مسابقة الدوري.

وحرص الجهاز الفني على أداء اللاعبين لتدريبات استشفائية من أجل علاج الإرهاق وتجهيزهم بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

واكتفى اللاعبون بأداء هذه الفقرة على هامش مران اليوم وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه، خوفا من تعرضهم للإرهاق خاصة بعد خوض مباراة بالأمس أمام غزل المحلة والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

و من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة فيوتشر فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.