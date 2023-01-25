عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الخسارة أمام المحلة.. تدريبات بدنية واستشفائية للاعبي الزمالك بمران اليوم

صدى البلد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبله في مسابقة الدوري.

وحرص الجهاز الفني على أداء اللاعبين لتدريبات استشفائية من أجل علاج الإرهاق وتجهيزهم بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

واكتفى اللاعبون بأداء هذه الفقرة على هامش مران اليوم وفقا لقرار الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه، خوفا من تعرضهم للإرهاق خاصة بعد خوض مباراة بالأمس أمام غزل المحلة والتي خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

و من المقرر أن يواصل الفريق تدريباته غدا الخميس استعدادا لمواجهة فيوتشر فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

FB_IMG_1674163817985
FB_IMG_1674163817985

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

«شوبير» يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

رافضا التنازل.. فيريرا يوجه طلبًا لإدارة الزمالك قبل الرحيل

3 ملايين دولار |خالد الغندور يعلن تفاصيل صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

توتنهام يضم صفقة جديدة من فياريال.. تفاصيل

الحكومة: صرف دعم الصادرات وفقاً للتوقيتات المحددة لتحفيز الإنتاج والتوسع فى الصناعات

تحطم طائرة عسكرية بالفلبين والبحث عن أخري مفقودة

بنيولوك جديد ..أحدث ظهور لـ محمد صلاح

قرار إماراتي عاجل بشأن الفنان محمود العسيلي

"إذاعات وتلفزيونات العالم الإسلامي" يدين قيام أحد المتطرفين بهولندا بتمزيق المصحف الشريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء ولون مختلف.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

شنطة بمبلغ صادم.. شريف طانيوس يثير الجدل من جديد| شاهد

عامل قلق في جروبات البنات.. 10 صور تكشف تطور أناقة باسل الخياط

20 صرصارا في مطعم| تصرف غريب من طباخ.. اعرف السبب

فيديو

زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

الشقة اتدمرت.. حريق هائل في منزل المطربة جواهر | فيديو جراف

ع الزيرو.. ميريهان حسين تثير ضجة بحلق شعرها.. فيديوجراف

تصرفات غريبة خلال مباراة غزل المحلة.. ماذا كان يتناول فيريرا أثناء اللقاء؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ