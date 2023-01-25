رد فعل غريب من بوتين على قرار ألمانيا التاريخي بشأن أوكرانيا ..تفاصيل

تجنب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعليق على قرار ألمانيا التاريخي، اليوم الأربعاء، بتزويد أوكرانيا بالدبابات خلال زيارة لجامعة موسكو الحكومية، وبدلا من ذلك قدم المشورة المهنية للطلاب وطرح أسئلة حول مواضيع أخرى.

وأمضى بوتين، الذي يتحدث الألمانية بطلاقة وخدم في ألمانيا الشرقية السابقة كضابط في “الكي جي بي”، أكثر من ساعة في الرد على أسئلة الطلاب حول قضايا تتراوح من الكلاب المفقودة إلى التكنولوجيا الكمومية، على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا استمرت أيضا في الظهور بشكل غير مباشر.

وقال طالب يدعى فلاديسلاف من منطقة لوجانسك لبوتين إنه شارك العام الماضي في “عملية عسكرية خاصة” لموسكو في أوكرانيا وإن حلمه هو العمل في جهاز الأمن الاتحادي الذي كان بوتين يرأسه ذات يوم.

وشكره بوتين على خدمته وقال إنه سيأخذ بالتأكيد طموحاته في جهاز الأمن الفيدرالي في الاعتبار.

وقال بوتين: “الناس مثلك يفهمون بشكل أكثر حدة أهمية العمل لحماية الناس، وروسيا نفسها. الحمد لله أنك على قيد الحياة وبصحة جيدة، وستكون هناك حاجة إلى أشخاص مثلك في كل من الخدمات الخاصة و جهاز الأمن الفيدرالي”.