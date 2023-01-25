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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"سنحرمكم من البحر".. رد صادم من روسيا على طلب أوكرانيا غواصات ألمانية

رد صادم من روسيا
رد صادم من روسيا علي طلب أوكرانيا غواصات ألمانية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، تعليقا على التقارير التي تفيد بأن أوكرانيا طلبت غواصات من ألمانيا، إن نظام كييف سيُحرم قريبًا من الوصول إلى البحر.

وكتب مدفيديق علي “تلجرام”: "الآن قال البعض إنهم بحاجة إلى طائرات و غواصات. حسنًا، الطائرات مفهومة إلى حد ما. صحيح ، لم يتبق عمليًا أي مدارج عادية، والسماء الأوكرانية مغلقة أمامنا. لكن الغواصات قوية جدًا. لا سيما بالنظر إلى ذلك قريبًا لن يكون لنظام كييف بحر على الإطلاق”.

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وأضاف: “عليكم الجلوس في قارب في منتصف نهر الدنيبر، نحن جميعًا نعيش في غواصة صفراء مع أمناء موسيقى. على الرغم من أن الغواصة ستكون صفراء على ما يبدو -أسود”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “دير شبيجل” أن نائب وزير الخارجية الأوكراني أندريه ميلنيك يطالب ألمانيا بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وسفن حربية وغواصات.

أوكرانيا مجلس الأمن الروسي مدفيديف كييف روسيا

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