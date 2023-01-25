عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير دفاع أوكرانيا يكشف عن "بشرى سارة" بعد مكالمة مع نظيره الأمريكي

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إنه تحدث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، ووعد “بإعلان المزيد من الأخبار الجيدة قريبا”.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال ريزنيكوف، إنهما “ناقشا زيادة تعزيز الجيش الأوكراني بما في ذلك إمدادات الدبابات وصيانة التسلح الجديد”.

وكتب المسؤول الأوكراني على “تويتر”: “سيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار الجيدة قريبا”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

قبل بيانه العاجل .. اتصالات مكثفة من بايدن لحلفائه الأوروبيين بشأن أوكرانيا

قوض المبادئ الأساسية.. البرلمان الألماني يفتح النار على شولتس بسبب أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خطط إرسال ما يقرب من 30 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، وأشارت إلى أن إعلان إدارة بايدن إرسال الدبابات الأمريكية الصنع قد يأتي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون إن توقيت التسليم الفعلي للدبابات ما زال غير واضح ويستغرق الأمر عادة عدة أشهر لتدريب القوات على استخدام الدبابات بشكل فعال، مشيرين إلى ان الولايات المتحدة سترسل أيضًا عددًا صغيرًا من مركبات الإنقاذ التي تستخدم للمساعدة في إصلاح الدبابات في ساحة المعركة أو إزالتها من ساحة المعركة للخدمة والصيانة في موقع مختلف.

ريزنيكوف أوستن أمريكا أوكرانيا وزير الدفاع الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا معه وهذه أقوال اللاعب

شعر به سكان القاهرة.. زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جزيرة رودس

خلصت الحكاية | صلاح خارج ليفربول في هذا الموعد .. وعرضان سوبر للفرعون

قرار وزاري بتكليف الشباب من الجنسين بأداء الخدمة العامة اعتبارًا من أول فبراير

ألمانيا تعلن الحرب على روسيا.. تفاصيل

مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن.. تفاصيل

تعافوا من الإصابة| شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء الهند يكشف تفاصيل مباحثاته مع الرئيس السيسي

5.1 ريختر .. زلزال عنيف يضرب الصين على عمق 60 كيلو مترًا

قوض المبادئ الأساسية.. البرلمان الألماني يفتح النار على شولتس بسبب أوكرانيا

بيان عاجل من تركيا بعد وقف مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو

مأساة.. بيان عاجل من الصين بشأن فيروس كورونا

هجوم مسلح على قطار في ألمانيا وإصابة 7 مسافرين

إيطاليا: نتوقع استيراد 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصري في 2023

ألمانيا تعلن الحرب على روسيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كان نفسي أسلم عليك | رسالة مؤثرة من الونش لـ فيريرا

خبير علاقات دولية: التبادل الاقتصادي بين مصر والهند تجاوز 7.5 مليار دولار

بيان عاجل من بايدن بشأن استعداد الجيش الأوكراني لهجوم مضاد

إصابة فلسطيني وشرطي إسرائيلي في اشتباكات بمخيم شعفاط

عرض الأربعاء.. موبايل iPhone 7 بسعر 2800 جنيه فقط

الرئيس السيسي : الاستثمارات الهندية فرصتها كبيرة حاليا للتواجد في السوق المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير للرجال.. انتبه هذه الأعراض مؤشر للعقم

نفسي أحلق شنبه.. أجمل صور جمعت وفاء الكيلاني وتيم حسن

فستان جريء ولون مختلف.. مي عمر تثير الجدل بظهورها| شاهد

شنطة بمبلغ صادم.. شريف طانيوس يثير الجدل من جديد| شاهد

فيديو

شقيقته حاولت إنقاذه.. تفاصيل مؤلمة في حادث غرق طفلين بالمنوفية

نسكافيه ببودرة بلاط.. فيديو عن غش معظم المنتجات يثير الذعر على السوشيال ميديا|فيديوجراف

زلزال يثير رعب المصريين .. ماذا قالت البحوث الفلكية عنه ؟

الشقة اتدمرت.. حريق هائل في منزل المطربة جواهر | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ