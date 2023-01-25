وزير دفاع أوكرانيا يكشف عن "بشرى سارة" بعد مكالمة مع نظيره الأمريكي

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إنه تحدث مع نظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، ووعد “بإعلان المزيد من الأخبار الجيدة قريبا”.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال ريزنيكوف، إنهما “ناقشا زيادة تعزيز الجيش الأوكراني بما في ذلك إمدادات الدبابات وصيانة التسلح الجديد”.

وكتب المسؤول الأوكراني على “تويتر”: “سيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار الجيدة قريبا”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خطط إرسال ما يقرب من 30 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، وأشارت إلى أن إعلان إدارة بايدن إرسال الدبابات الأمريكية الصنع قد يأتي في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون إن توقيت التسليم الفعلي للدبابات ما زال غير واضح ويستغرق الأمر عادة عدة أشهر لتدريب القوات على استخدام الدبابات بشكل فعال، مشيرين إلى ان الولايات المتحدة سترسل أيضًا عددًا صغيرًا من مركبات الإنقاذ التي تستخدم للمساعدة في إصلاح الدبابات في ساحة المعركة أو إزالتها من ساحة المعركة للخدمة والصيانة في موقع مختلف.