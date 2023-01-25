حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراكز ومدن الدقهلية

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، حركة تنقلات لنواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة لهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة.

وقال "مختار" ان الحركة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، مضيفا انها تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء.

كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

وتضمنت الحركة ندب احمد عبد المعتمد احمد جاد نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب احمد محمد عرفه مسعد نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب احمد محمد ابراهيم علي اخصائي علاقات عامة بمركز المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب عبد الهادي محمد عبده نائب رئيس حي شرق المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب سهام صلاح ابو بكر رئيس قرية ميت الكرما بمركز طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة.

كما تضمنت ندب امل احمد الشحات سكرتير مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين، وندب رشا فاروق وهبه نائب رئيس مركز ومدينة المنزلة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين، وندب محمد احمد ابراهيم طه مدير ادارة النظافة بجهاز تجميل المدينة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المطرية، وندب ابراهيم صابر احمد شبكه رئيس قرية كفر الاطرش بمركز شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية.

وشملت الحركة ندب ياسر عبد النبي عباس نائبا لرئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب محمد البدوي احمد البدوي نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الجمالية، وندب كريمه صديق عبد الغفار نائب رئيس مركز ومدينة نبروه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة اجا، وندب حمدي ابراهيم العجمي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة اجا، وندب عبد الفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وتضمنت ندب نجلاء فتحي احمد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة ميت غمر، وندب محمد عوض عبد الجليل نائب رئيس مدينة الكردي للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب عبده زكريا علي يحي نائب رئيس مركز ومدينة شربين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب طارق جاد ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب الدسوقي محمد الدسوقي نائب رئيس مركز ومدينة المطرية للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب انجي سامي عبد المقصود نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس مدينة الكردي، وندب ابراهيم الطنطاوي عبد الحميد نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة تمي الامديد، وندب مني محمد حلمي المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة نبروه.

كما تضمنت ندب فاتن عادل احمد الخطيب رئيس قريه كفر الروك بمركز السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب حسام صبري ابراهيم مدير ادارة مشروعك بمدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة المنزلة، وندب محمود خليل احمد خليل برئاسة مركز ومدينة بلقاس للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بلقاس.

وتضمنت الحركة الغاء ندب كلا من فاطمة عبد الفتاح علي حسانين، واحمد فتحي حجازي، ومحمد عبد الله السبروت، ولطفي عباس عبد العزيز، ومحمد السعيد عبد العزيز عطا الله، من العمل نوابا لرؤساء المراكز والمدن وعودتهم الي جهات عملهم الاصلية.