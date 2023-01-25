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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1.5 مليار دولار تكلفة بنائه

افتتاح أسطوري لـ فندق الأحلام في دبي .. والليلة بـ100 ألف دولار |فيديو

أتلانتس ذا رويال
أتلانتس ذا رويال

أفاد تقرير، لقناة “العربية”، أنه تم افتتاح فندق في دبي بحفل أسطوري أحيته النجمة العالمية بيونسيه، وأجرها وصل إلي 24 مليون دولار بمعدل 330 ألف دولار للدقيقة الواحدة.

فندق “أتلانتس ذا رويال” الأفضل في دبي 
 

وأضاف التقرير، أن فندق “أتلانتس ذا رويال” الجديد في “نخلة جميرا” يتكون من 100 جناح خاص، وتكلفة الليلة الواحدة فيها 100 ألف دولار. 

فندق في دبي


 

275 جناحًا في فندق  “أتلانتس ذا رويال” 
 

وأكد التقرير، أن الفندق يتضمن 44 جناحا تتضمن “infinity pool” خاص، و 231 جناحا فائق الفخامة تم حجزها بالكامل.


 

فندق في دبي


 

1.5 مليار دولار تكلفة فندق دبي
 

وأشار التقرير، إلي أن تكلفة بناء الفندق بلغت 1.5 مليار دولار، و هذا الرقم يفوق بــ 30% كامل ميزانية لبنان.


 

فندق في دبي


 

ولفت التقرير، إلي أن دبي تتحدي توقعات الركود الاقتصاد العالمي في 2023 وتواصل الاستثمار في السياحة فائقة الفخامة، وقفزت أسعار عقاراتها الفاخرة بحدة في 2022.. 

 


فيديو افتتاح الفندق

 https://bit.ly/3DeAFMe


 

فندق أسطوري بيونسيه دولار لبنان دبي

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