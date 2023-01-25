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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد محمد ، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل هاشم، السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عبود، ممثلاً عن مديرية أمن كفر الشيخ، والدكتورة منى عبد العاطي، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

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واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أعضاء برلمان الشباب، أثناء عرضهم للعديد من الموضوعات والمشكلات الخاصة بالمدن والقرى، موجهًا بسرعة حلها.


وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 200 متر مربع بقرية الحمراء لإقامة مسجد، ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على طلب شركة دسوق للبترول لإنشاء غرف لربط خط الأنابيب على مساحة 2000 متر بسيدى سالم ، كما وافق على تخصيص 3 مشروعات عبارة عن سوق تجارى ببرمبال- موقف سيارات ببرمبال، سوق نموذجي فك وتركيب بمنية المرشد، مطوبس ضمن حياة كريمة.
 

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على استكمال اعتماد التخطيط التفصيلى لمدينتى برج البرلس وسيدى غازى وفقاً لقانون 19 لسنة 2008م.

 

كما وافق المجلس على القيمة الاسمية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، لإقامة مجتمع تنموي عباره عن دورين كل دور على مساحة 174 متراً تقريباً بالدوايدة قمسيون شرق غرب مدينة مطوبس، لصالح المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ لإقامة مشغل تعليم خياطة ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد ضمن مبادرة حياة كريمة.

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