انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا

انخفض الدولار مقابل اليورو أمس الأربعاء وسط تداولات هادئة مع قلق المستثمرين من اتخاذ رهانات كبيرة قبل اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي.

وظلت معظم العملات الرئيسية ضمن نطاقات مألوفة إذ تحتفل معظم الدول الآسيوية بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وارتفع اليورو 0.06 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0895 دولار على مقربة من أعلى مستوى له في تسعة أشهر البالغ 1.0927 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.

وانخفض الدولار 0.45 بالمئة مقابل الين مسجلا 129.575 ين للدولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 127.215 ين للدولار في 16 يناير.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر اليوم الأربعاء مدعوما ببيانات التضخم التي عززت توقعات رفع المركزي الأسترالي أسعار الفائدة.

وصعد الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.28 بالمئة إلى 0.7065 دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.81 بالمئة إلى 0.6455 دولار أمريكي، بعد أن جاء التضخم السنوي لنيوزيلندا البالغ 7.2 بالمئة في الربع الرابع أقل من توقعات البنك المركزي عند 7.5 بالمئة.

انكماش الاقتصاد الأمريكي

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة قد ينكمش على مدى ربعين متتاليين في منتصف هذا العام، حيث إن الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" تتدفق على نطاق أوسع عبر الاقتصاد.

وبحسب مسح أجرته "بلومبرج" على 73 اقتصاديًا تم إجراؤه في الفترة من 13 إلى 18 يناير، من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.6% على أساس سنوي في الربع الثاني، و0.3% في الربع الثالث مع ركود الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع الاستثمار في الأعمال، وضعف الإنتاج الصناعي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يرتفع معدل البطالة من أدنى مستوى له في خمسة عقود عند 3.5% إلى ما يقرب من 5% بحلول نهاية العام، حيث تقوم الشركات بتخفيض عدد الموظفين للسيطرة على التكاليف. ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف بمقدار 45 ألف وظيفة شهرياً في المتوسط في الربع الثاني، ثم بمقدار 104 ألف في الإطار الزمني من يوليو إلى سبتمبر.