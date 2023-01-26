مانشستر يونايتد يضرب نوتنجهام بثلاثية بكأس الرابطة الإنجليزية

ضرب فريق مانشستر يونايتد نظيره نوتنجهام بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاءت الأهداف عن طريق راشفورد وزفيجورست الوافد الجديد وبرونو فيرنانديز

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ون بيساكا، فيكتور ليندولف، ليساندرو مارتينيز، مالاسيا.

خط الوسط: كاسيميرو، إريكسن، ماركوس راشفورد، برونو، أنتوني.

خط الهجوم: فيجورست.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى هذا الدور في كأس الرابطة بعد الفوز على تشارلتون أثليتك بثلاثة أهداف دون رد، بينما تأهل نوتينجهام فورست بعد الفوز على ولفرهامبتون بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.