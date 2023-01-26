عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خفوا الضغط.. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لجمهور الأهلي

صدى البلد

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، رسالة حادة لجمهور الأهلي، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: “ايه بدايات الحمله الغريبه علي ادارة الاهلي بسبب عدم شراء مهاجم حتي الآن!!!؟؟؟ فريقك متصدر الدورى بجداره ووصل نهائي كاس مصر وفاز علي منافسه التقليدي من كام يوم 3/0  ومسافر بعد ساعات للمشاركه في كاس العالم للأنديه وأرقام المسابقه بتقول إنك اقوى دفاع وأقوى هجوم !!! ”. 

وتابع: “وبالتأكيد الاداره لا يمكن تتأخر في تلبية طلبات المدرب وواضح جدا التفاهم بينه وبين الإدارة .. م الآخر الاهلي مش حيتعاقد مع أي مهاجم والسلام وكمان مش حيقدر يدفع ملايين الملايين .. ياريت نخف الضغط شويه خلوا الناس تشتغل”.

وعزز فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 1-0، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري المصري.

وشهدت هذه الجولة أيضًا، خسارة الزمالك- الغريم التقليدى للنادي الأهلي- أمام غزل المحلة بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ذاته أيضًا.

الأهلى كأس العالم للاندية احمد شوبير الدوري نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل التحقيق مع كهربا في اتحاد الكرة.. هؤلاء حضروا وهذه أقوال اللاعب

أخي فوق الشجرة.. مشهد كوميدي بين رامز جلال وحمو بيكا

منتشرة في البيوت.. تحذير من لعبة أطفال تسبب الموت

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

بطلب المدرب الجديد | إقالة كريم حسن شحاتة من نادي البنك الأهلي

رويترز: ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار في يونيو المقبل

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023

تعرف على سبب التهام النيران لـ 1000 متر بمعرض عبد الرحيم عمرو بالعجوزة

دعاء الرسول في الصباح.. بـ 12 كلمة استقبل يومك كما أوصى الحبيب

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

دعاء الشفاء العاجل للمريض .. 9 كلمات لا ترد في رجب

زاهي حواس يعلن عن كشف أثري عالمي اليوم من سقارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش السجق بالجبنة| أحلى من المحلات

لجين عمران تتألق بفستان ساحر من أحدث ظهور لها | شاهد

بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا |شاهد

سفينة بدون قبطان.. الأولى من نوعها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم البحار

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ