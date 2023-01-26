خفوا الضغط.. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لجمهور الأهلي

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، رسالة حادة لجمهور الأهلي، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: “ايه بدايات الحمله الغريبه علي ادارة الاهلي بسبب عدم شراء مهاجم حتي الآن!!!؟؟؟ فريقك متصدر الدورى بجداره ووصل نهائي كاس مصر وفاز علي منافسه التقليدي من كام يوم 3/0 ومسافر بعد ساعات للمشاركه في كاس العالم للأنديه وأرقام المسابقه بتقول إنك اقوى دفاع وأقوى هجوم !!! ”.

وتابع: “وبالتأكيد الاداره لا يمكن تتأخر في تلبية طلبات المدرب وواضح جدا التفاهم بينه وبين الإدارة .. م الآخر الاهلي مش حيتعاقد مع أي مهاجم والسلام وكمان مش حيقدر يدفع ملايين الملايين .. ياريت نخف الضغط شويه خلوا الناس تشتغل”.

وعزز فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، صدارة ترتيب الدوري المصري بالفوز على ضيفه البنك الأهلي بنتيجة 1-0، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري المصري.

وشهدت هذه الجولة أيضًا، خسارة الزمالك- الغريم التقليدى للنادي الأهلي- أمام غزل المحلة بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ذاته أيضًا.