صحف الكويت.. قمة مصرية - هندية لتعظيم التعاون في مختلف المجالات وبايدن يعلن إرسال 31 دبابة "أبرامز" إلى أوكرانيا

زيلينسكي يطالب الغرب بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

مقتل مساعد كنسي وإصابة كاهن إثر هجوم على كنيسة في إسبانيا

ميقاتي: انقسام القضاء ينذر بتداعيات خطيرة

الجيش الأوكراني: القوات الروسية متفوقة عددياً في دونيتسك وتكثّف القتال

صاروخ يصيب سفينة تركية في ميناء خيرسون الأوكراني

فرنسا تعلن سحب قواتها من بوركينا فاسو استجابة لطلب رسمي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر.

وأوضح الرئيس السيسي أن زيارته لجمهورية الهند جاءت تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، للمشاركة في الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية والذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

وتوجه الرئيس السيسي - في كلمته خلال مؤتمر صحافي مع مودي بالعاصمة نيودلهي امس، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة - بالشكر لرئيس الوزراء الهندي على تلك المبادرة المقدرة وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والذي يعبر بصدق عن العلاقات الأخوية الممتدة والحافلة بين بلدينا وشعبينا حيث نحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على تدشينها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن مكتب رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أكد الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر بـ"تداعيات خطيرة" إذا لم يعمل المعنيون على حل تلك المعضلة بحكمة، وذلك بعدما وجّه النائب العام اللبناني، اتهامات لقاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع، في أغسطس 2020، وأمر بالإفراج عن كل من جرى اعتقالهم على صلة بالانفجار، مما يعرقل محاولة لاستئناف التحقيق في الحادث المدمر.

دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إن حلفاءه الغربيين يجب تزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي المصوّر: "يجب أن نسمح أيضًا بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهمّ، ويجب علينا أيضًا توسيع تعاوننا في مجال المدفعية و(إتاحة) إرسال طائرات مقاتلة".

وقالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة سترسل 31 دبابة من طراز "أبرامز" إلى أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن "الأمر سيستغرق وقتاً"، فيما أكد أن المساعدة الأمنية لكييف "لا تشكل تهديداً هجومياً لروسيا".

وأضاف: "سنمنح أوكرانيا الأجزاء والمعدات لضمان استدامة هذه الدبابات، وسنبدأ تدريب القوات الأوكرانية في أقرب وقت ممكن"، لكنه شدد على أن إرسال الدبابات إلى الميدان "سيستغرق وقتاً"، دون أن يحدد ما إذا كان الحديث يجري عن أسابيع أو شهور أو أكثر من ذلك.

وذكرت "الوطن" أن لجيش الأوكراني إن القوات الروسية "المتفوقة عدديًا" في دونيتسك تكثف القتال في هذه المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا.

وبعيد ساعات على إعلان برلين وواشنطن موافقتهما على إرسال دبابات ثقيلة متطورة إلى كييف، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار عبر تطبيق تلغرام إن "المعارك تحتدم" في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية، منذ أشهر، السيطرة عليها، وكذلك في محيط فوغليدار، المدينة الواقعة جنوب غرب دونيتسك.

وأفادت "القبس" بمقتل مساعد كنسي، وإصابة آخرون بجراح، أحدهم كاهن، إثر هجوم نفّذه رجل بواسطة سلاح أبيض داخل كنيسة في مدينة ألخيسيراس، جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنته السلطات، مؤكدة توقيف مشتبه به.

وأفادت "الجريدة" بأن صاروخا أصاب سفينة شحن مملوكة لتركيا متوقفة في ميناء مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، الثلاثاء، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وقالت شركة آمبري للأمن البحري إن الصاروخ أصاب غرفة قيادة سفينة توزلا مما تسبب في نشوب الحريق. وأظهرت اللقطات المصورة ألسنة اللهب وهي تملأ غرفة القيادة بالسفينة.

وقالت "الوطن" إن متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت أن باريس تلقت، الثلاثاء، طلبًا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر.

وقال المتحدثة: "تلقينا، الثلاثاء، إشعارًا رسميًا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد، وسنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".