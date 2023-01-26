تم استدعاء أكثر من 100 ألف سيارة من إصدارات فولفو في جميع أنحاء العالم بسبب المشكلات المحتملة المتعلقة بفرامل الأمان الأوتوماتيكية التي تؤثر على مستوى الآمان الكامل للشركة.

أكد فولفو أن المشكلة "نادرة" ، تؤثر على وظيفة دعم الكبح الإلكتروني، مثل عندما يتولى النظام المسؤولية في حالة الطوارئ، ولا يتأثر عندما يقوم السائق بالفرملة يدويًا عبر دواسة الفرامل.

تشمل السيارات المتأثرة 2023 طرازًا من المجموعة الكاملة للشركة الصينية السويدية.

فولفو تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بسبب مشاكل في الفرامل

في المجموع، تم استدعاء 106,691 سيارة على مستوى العالم ، مع تأثر 10197 سيارة في المملكة المتحدة، أخبرت الشركة موقع Autocar العالمي أنه سيتم الاتصال بالمالكين من خلال تحديث برنامج مجاني لإصلاح المشكلة.

وجاء في البيان: "أصدرت شركة فولفو للسيارات سحب 106,691 سيارة عبر عدد من الأسواق على مستوى العالم، بسبب مشكلة محتملة في البرامج الموجودة في وحدة التحكم في المكابح.

"في حالات نادرة ، قد يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف دعم الفرملة الإلكترونية أثناء القيادة، على الرغم من بقاء قدرة الكبح عبر دواسة الفرامل.

"لمعالجة المركبات المتضررة، ستقوم شركة سيارات فولفو بتحديث البرنامج المتعلق بوحدة التحكم في الفرامل.

فولفو تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بسبب مشاكل في الفرامل

"تقوم شركة في الوقت الحالي بالاتصال بمالكي السيارات المتضررة، لإبلاغهم بالمشكلة وتطلب منهم حجز موعد مع بائع التجزئة في أقرب وقت ممكن لتثبيت تحديث البرنامج."

وأضافت: "السلامة هي أولوية قصوى لشركة سيارات فولفو، ونحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، نحن نطلق عملية الاستدعاء هذه لمنع المشكلات والإزعاج لعملائنا ".