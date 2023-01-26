بالرصاص الحي.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا وتصيب آخرين في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال المدينة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت المصادر، أن هناك ثلاثة شبان أصيبوا بإطلاق نار بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله.

وأعلنت مديرية تربية جنين عن تأخير دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.

واستشهد شاب وأصيب آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش، مدينة جنين ومخيمها.