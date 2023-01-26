عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالرصاص الحي.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل شابا وتصيب آخرين في جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد شاب وإصابة آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال المدينة.

وأفادت المصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضافت المصادر، أن هناك ثلاثة شبان أصيبوا بإطلاق نار بالرصاص الحي وتم نقلهم إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.

وقطعت قوات الاحتلال التيار الكهربائي عن المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف والصحفيين من دخوله.

وأعلنت مديرية تربية جنين عن تأخير دوام المدارس حتى الساعة التاسعة صباحا حفاظا على سلامة الطلبة.

واستشهد شاب وأصيب آخران برصاص الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش، مدينة جنين ومخيمها.

قوات الإحتلال الإسرائيلية تقتل فتي فلسطينيا وترفض تسليم جثمانه لأهله

بـ130 جنديا من جيش الإحتلال .. إقتحام جديد للمسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية جنين جيش الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

صوت وصورة .. مرتضى منصور يجهز مفاجأة قوية لجماهير الزمالك الليلة

مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بعد خروج لاعبين للإعارة.. تعرف عليهما

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

موضوعات متعلقة

عمره 20 عاما.. جيش الاحتلال الإٍسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم المنطقة الأثرية فى نابلس

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين شمال الضفة.. ويقتحم منطقة «الظهر» في الخليل

إيرلندا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات بعد تدمير مبان مُمولة أوروبيًا

لم يكن مصدر تهديد .. جيش الاحتلال يؤكد قتله الفلسطيني كحلة

نشرة أخبار العالم.. اعتقال قيادي داعشي بارز شمال العراق.. مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا.. وإقالة وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو يستغنى عن حليف رئيسي.. إقالة وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى الممتاز| أبرز عناوين صباح البلد

الداخلية الكويتية توجه تحذيرا بسبب طقس اليوم.. تفاصيل

ارتفاع أسعار النفط عالمياً بعد الزيادة في المخزون الأمريكي

الرئيس عبد الفتاح السيسي يغادر احتفالات يوم الجمهورية الهندي

6 جنيهات للطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 26 يناير 2023

بشرى سارة.. تعيينات حكومية جديدة بعد 4 شهور من نصيب المعلمات الحوامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا.. 4 أطعمة ومشروبات تمتص الكالسيوم في العظام

الصبي الذهبي.. القصة الكاملة لكشف أسرار حديث الساعة بعد 2300 عام من تحنيطه

نشرة المرأة والصحة|4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟.. بلوجر شهير تثير ضجة بنفس فستان جورجينا

مش بيعرف يسيطر على نفسه.. 4 أبراج تغضب بسهولة.. هل أنت منهم؟

فيديو

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

هنيدي بيته اتحرق وإيهاب توفيق فقد والده.. ماذا فعلت النيران في منازل النجوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ