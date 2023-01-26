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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عن تاريخ المصريين.. 18 عنوانا جديدا بجناح هيئة الكتاب بمعرض القاهرة 54

إصدارات تاريخ المصريين
إصدارات تاريخ المصريين

تضم سلسلة تاريخ المصريين الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عناوين جديدة متاحة لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب 54 ، تحت رئاسة تحرير الدكتور صابر عرب ونائب رئيس التحرير الدكتور أحمد زكريا الشلق.

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دار ليان للنشر: توزيع 500 كتاب مجانا وسعر النسخ يبدأ بـ10 جنيهات

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" ومضات من حياتي " .. كتاب جديد لرئيس لجنة الرياضة بالبرلمان

وأصدرت السلسلة خلال الأشهر الماضية 18 عنوانا جديدا تتاح لجمهور معرض القاهرة، هي “جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، التجارة في عصر البطالمة، الغذاء في مصر في عصر سلاطين المماليك، الثورة البلشفية في روسيا والعلاقات مع مصر.

وموقف الأقباط من الحركة السياسية في مصر 1952 – 1970 ، صورة الإسلام في عصر النهضة الإيطالية، عواصم مصر الفرعونية، جهود المؤرخين المسيحيين في مصر الإسلامية، دور الرقيق في النشاط الاقتصادي في المغرب، الدعوة الإسماعيلية في مصر.

و ثورات المصريين في العصر البيزنطي، لبنان والصراع العربي الإسرائيلي 1948 – 1967 ، القضايا السياسية في المسرح المصري 1952 – 1967 ، مقاطعة ألفنتيني في مصر، البحرية العثمانية، تجارة الغلال في مصر، المهمشون في مصر في عصر المماليك، ترسانة الإسكندرية وسجلاتها”.

هيئة الكتاب تاريخ المصريين

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