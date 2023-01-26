لو بتستخدم أندرويد.. 10 تطبيقات تدمر موبايلك سرا

البطارية هي أحد جوانب الهواتف الذكية التي يميل المستخدمون إلى القلق بشأنها أكثر من غيرها، لأنها تعد أحد أهم عناصر القوة التي تجعل هاتفك الذكي يعمل طوال اليوم، وعلى الرغم من أن هذا يمثل تحديا كبيرا نظرا لوجود تطبيقات تدمر البطارية سرا، لأن هذه التطبيقات تستنزف طاقة البطارية بسرعة كبيرة، و تسبب عدم قدرة الهواتف على العمل لفترات طويلة.

يوجد عدد لا يحصى من التطبيقات لجهاز أندرويد في متجر Google Play، فهناك تطبيق لكل شيء تقريبا، ولكن بشكل عام يميل المستخدمون إلى تنزيل نفس التطبيقات شائعة الاستخدام، ومع ذلك، من أجل الحصول على عمر أفضل للبطارية في هاتفك الذكي، هناك بعضها يجب عليك تجنب تنزيلها أو استخدامها بشكل أقل يوميا.

أكثر التطبيقات استنزافا لبطارية هواتف أندرويد

حذر تقرير جديد نشره موقع "gizchina"، من بعض التطبيقات العاملة بنظام التشغيل أندرويد، يمكن أن تسبب أضرارا كارثية لتلك الأجهزة التي تعاني بالفعل من مشاكل بالبطارية، لذا إذا كانت بطارية هاتفك لا تدوم طويلا، فربما حان الوقت لفحص قائمة التطبيقات ذات أعلى استهلاك للطاقة.

كشفت شركة أبحاث pCloud، عن قائمة بالتطبيقات التي تستنزف بطارية الجهاز أكثر من غيرها، وتؤثر على عمر بطارية الهاتف النقال، عن طريق تشغيل الخدمات في الخلفية، وهي تعد تطبيقات شائعة الاستخدام على أجهزة أندرويد، وقد يكون لديك أكثر من واحد منها على هاتفك، والتي جاءت كالتالي:

حددت شركة الأبحاث 3 عوامل عند تحديد التطبيقات الأكثر كثافة في استخدام الموارد على هواتفنا، مثل الأشياء التي يستخدمها كل تطبيق، مثل الموقع أو الكاميرا، والبطارية التي تستهلكها هذه التطبيقات، وما إذا كان الوضع المظلم متوفرا أيضا أم لا.

ولقد تمكنت شركة pCloud، من تحديد أكثر 100 تطبيقا شائعا هي الأكثر استنزافا لطاقة هاتفك، وأطلقت عليها اسم "أفضل تطبيقات قاتلة الهاتف" والتي تجمع بين نتائج هذه العوامل الثلاثة.

أكثر التطبيقات استنزافا لبطارية هواتف أندرويد

1. تطبيقي FITBIT و VERIZON هما أكثر التطبيقات التي تستهلك بطارية هاتفك:

ومن بين أكثر التطبيقات التي تستهلك بطارية هاتفك، جاء هاتفي FITBIT و VERIZON، فهي تستهلك 14 موردا من أصل 16 من الموارد المتاحة يمكن استخدامها من قبل كلا التطبيقين في الخلفية، بما في ذلك 4 منها الأكثر كثافة في استخدام الموارد، مثل الكاميرا والموقع والميكروفون واتصال الواي فاي، نتيجة لذلك، حصلت هذه التطبيقات على أعلى درجات بالدراسة بلغت(92.31٪).

2. تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي:

تحتل تطبيقات الوسائط الاجتماعية 6 مراكز، ضمن قائمة أفضل 20 تطبيقا مستهلكا للبطارية على هاتفك في المتوسط، حيث تستهلك 11 موردا إضافيا من أصل 16، بما في ذلك الصور وشبكة الواي فاي والمواقع والميكروفون، يمكن تشغيلها في الخلفية من بينها تطبيق فيسبوك وإنستجرام وواتساب وسناب شات ويوتيوب و Linkedin، كل من هذه التطبيقات تستخدم المزيد من الطاقة كي تعمل، مما يضع مزيدا من الضغط على بطارية هاتفك.

3. تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت:

وفقا للبحث، تستخدم تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت بطارية الهاتف بنفس السرعة التي تستخدمها التطبيقات الأخرى، فهي تحتل 15٪ من أفضل التطبيقات القاتلة لبطارية هاتفك هي تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت مثل Tinder و Bumble و Grinder، مما يسمح بتشغيل 11 موردا في المتوسط في خلفية الهاتف، كما يؤدي عدم وجود الوضع المظلم إلى زيادة استهلاك تطبيقات المواعدة الثلاثة للطاقة، مما يؤدي إلى تسريع استنزاف البطارية.

4. تطبيقات السفر:

يستخدم تطبيق United Airlines معظم مساحة تخزين الهاتف بسعة 437.8 ميجابايت، تليها تطبيقات Lyft و Uber بمتطلبات تخزين تبلغ 325.1 ميجابايت و 299.6 ميجابايت على التوالي. تتطلب كل هذه التطبيقات مساحة تخزين كبيرة، مما يبطئ هاتفك ويستهلك مساحة تخزين وبالتالي يؤثر على سلبا على بطارية جهازك.

كيفية إيقاف تلك التطبيقات من استنزاف بطارية موبايلك

قد يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان يجب عليك إزالة هذه التطبيقات من هاتفك الذكي من أجل تحرير مساحة التخزين والحصول على عمر بطارية أفضل، في هذا الصدد، من الأهمية اتباع هذا الإجراء الوقائي لأنه يمكنك اختيار إيقاف نشاط تلك التطبيقات في الخلفية أو أذونات الموقع.

وعلى الرغم من عدم فتحه، يعمل كل تطبيق أندرويد في الخلفية، تماما مثل الخدمات الأخرى مثل إنستجرام وفيسبوك وواتساب، حيث يقوم الأخير بإرسال الإشعارات ذات الصلة إليك، لذلك، ننصحك باستخدام هذا الإجراء في ظروف خاصة فقط، وليس مع التطبيقات الضرورية للغاية:

- افتح إعدادات هاتف أندرويد الذكي الخاص بك.

- انتقل إلى خيار "البطارية" في قائمة الإعدادات.

- اختر "تحسين استخدام البطارية" ضمن "الإعدادات المتقدمة" من القائمة.

- انقر على "عدم التحسين" بعد تحديد التطبيقات التي تريد تعطيل نشاط الخلفية منها.