ضبط 33 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط في أسيوط .

وأسفرت جهودها عن ضبط 33 قطعة سلاح نارى عبارة عن (15 بندقية آلية - 10 بنادق خرطوش - 7 فرد محلى – طبنحة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (23 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية") .

كما تم ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة ( 7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ 562 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .