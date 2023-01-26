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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش أول مرة.. إيلون ماسك يغير اسمه على "تويتر" لعدة أسباب

إيلون ماسك يغير اسمه
إيلون ماسك يغير اسمه على شبكة تويتر

غير الملياردير الأميركي إيلون ماسك Elon Musk، اسمه على منصة تويتر إلى Mr. Tweet، بعد أن أطلق عليه محام يمثل مجموعة من المساهمين الذين رفعوا دعوى قضائية ضده هذا الاسم عن طريق الخطأ خلال لحظة عصيبة في المحاكمة يوم الاثنين الماضي.

ترك الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، إيلون ماسك أتباعه مستمتعين عبر حسابه الرسمى الذي يضم ١٢٧٫٣ مليون متابِعا،عندما غيّر اسم ملفه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن تغيير اسمه إلى "Mr. Tweet" على موقع التدوين المصغر.

 

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إيلون ماسك يغير اسمه على شبكة تويتر

كما كشف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا و SpaceX، عبر تغريدته أنه عالق باسمه الجديد لأن سياسة تويتر لا تسمح له بتغييره مرة أخرى، وكتب على تويتر: "غيرت اسمي إلى "Mr. Tweet"، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى".

وقال باتريك ماكجي، الصحفي التكنولوجي المقيم في سان فرانسيسكو، إن المحامي الذي يمثل المستثمرين الذين يقاضون ماسك بشأن سعر سهم شركة Tesla أشار إليه عن طريق الخطأ باسم "Mr. Tweet" في قاعة المحكمة، ومع ذلك، قال إيلون ماسك مازحا إنه "ربما كان وصفا دقيقا له".

إيلون ماسك يغير اسمه على شبكة تويتر

وليست هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها تويتر المستخدمين من تغيير أسمائهم، ففي العام الماضي، غيّرت مغنية الراب Doja Cat اسم المستخدم الخاص بها واكتشفت أنها لا تستطيع تغييره مرة أخرى، ثم طلبت مساعدة إيلون ماسك بعد تغيير اسم المستخدم الخاص بها إلى "عيد الميلاد".

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يقوم فيها إيلون ماسك، بتغيير اسم الملف الشخصي الخاص به على منصة تويتر، ففي شهر مارس من العام الماضي، غير إيلون ماسك اسم حسابه إلى "إيلونا ماسك" elonmusk، بعد أن استحوذ تحديه لنزال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إيلون ماسك يغير اسمه على شبكة تويتر

وفي شهر نوفمبر من عام 2021، قام المليادرير الأمريكى إيلون ماسك، بتغيير اسمه على موقع تويتر إلى Lorde Edge، وأضاف سلسلة الجبال النرويجية Tröllheim كمحل لإقامته بملفه الشخصي، ولم يكشف مؤسس شركتى تسلا وسبيس إكس عن سبب قيامه بهذه الخطوة.

إيلون ماسك يغير اسمه على شبكة تويتر
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