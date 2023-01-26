بمشاركة ديدن كانون .. تفاصيل كليب محمد رمضان نصابة وموعد طرحه

انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير كليب أغنيته الجديدة "نصابة" بمشاركة نجم الراب الجزائري ديدن كانون.

الكليب تم تصويره بمنطقة الأهرامات، كنوع من الترويج للسياحة المصرية وإبراز المعالم السياحية. ومن المقرر أن يطرح رمضان، الكليب خلال أيام قليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" عقب الانتهاء من عمليات المونتاج.

أغنية "نصابة" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد يحيي، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي"MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج أنيس سيبتي.

كما شارك في الكليب من فريق العمل مدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندس ديكور محمد مصطفى، واستايلست بثينة، وبروديوسر رشا ناجح.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية كليب أغنية "على وضعنا" الذي طرحه على مؤخرا على "يوتيوب"، وشاركه الغناء نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله محمد عدوية. وعن هذا التعاون، قال رمضان: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".