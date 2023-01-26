تصعيد مجنون.. سياسي فرنسي يكشف عن ضغوط على ماكرون لارسال دبابات لأوكرانيا

قال السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن رئيس بلاده إيمانويل ماكرون، يتعرض لضغوط بهدف دفعه لإرسال دبابات “Leclerc” إلى أوكرانيا.

وكتب فيليبو في تغريدة على “تويتر”: "على ما يبدو، يتعرض ماكرون لضغوط لدفعه لإرسال دبابات Leclerc إلى أوكرانيا".

ودعا فيليبو إلى القيام بعكس ذلك والضغط على ماكرون حتى لا يرسل الدبابات إلى أوكرانيا.

وكتب: "نحن نؤيد السلام ونعارض التأجيج المجنون للنزاع، الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة: لا ترسلوا أي دبابات لزيلينسكي".

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد أي خيارات فيما يتعلق بتوريد الأسلحة الأخرى لأوكرانيا، بما في ذلك دبابات Leclerc.