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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن العدوان علي مدينة ومخيم جنين

الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية  بيانا أعربت فيه عن إدانة واستنكار المملكة  الشديدين، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين ، مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.


وشددت الوزارة السعودية رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.


كما عبرت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين مع تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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